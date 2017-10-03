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Командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах, чтобы силы НАТО могли быстро перемещаться в случае необходимости сдерживания потенциальных агрессоров, таких как Россия.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в понедельник, что «Силы Альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность сдерживания была эффективной», - сказал Ходжес. 

По мнению генерала, в ЕС нужно создать нечто по типу «военного Шенгена», когда люди и товары могут пересекать границы без проверки личности, сообщает УНИАН

Ходжес также сказал, что в НАТО должны понять, как «получить необходимую скорость в рамках существующих мирных правил для движения по автомагистралям, железным дорогам и т. д.». Но для этого, конечно, потребуется одобрение национальных парламентов. 
ForUm

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