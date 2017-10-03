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С начала октября российская компания «Транстелеком» (ТТК), являющаяся дочерней структурой РЖД, предоставляет доступ в интернет Северной Корее. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает исследовательская компания Dyn Research.

Аналитики установили, что ранее весь интернет-трафик из КНДР шел через китайского провайдера China Unicom, с которым Пхеньян сотрудничает еще с 2010 года. Но с 1 октября более половины северокорейских интернет-соединений устанавливаются через сети ТТК, сообщает DW.

Эксперт компании FireEye, специализирующейся на компьютерной безопасности, Брайс Боланд в интервью агентству Reuters предположил, что подключение через Россию позволит КНДР лучше координировать кибератаки, которые обычно производятся извне Северной Кореи.

В российской компании заявили, что ТТК с 2009 года имеет стык магистральных сетей связи с Северной Кореей по договору с Korea Posts and Telecommunications Corp и что новых соглашений стороны не заключали. Представитель ТТК заявил газете «Ведомости», что, по условиям договора, российский оператор связи может приостановить оказание услуг КНДР «в случае недобросовестного и неправомерного использования ресурсов - спам, преступная активность, хакерские атаки и прочее». В компании подчеркнули, что ее услуги не подпадают под санкции ООН, наложенные на Пхеньян.
ForUm

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