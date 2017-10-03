Расстрелявший более 50 человек на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе Стивен Пэддок является сыном серийного грабителя банков. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что Бенджамин Хоскинс Пэддок в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Столь серьезный статус Пэддок-старший приобрел после того, как бежал из тюрьмы, где отбывал 20-летние заключение за серию ограблений банков.

В ФБР описывали Бенджамина Пэддока как «диагностированного психопата» с возможными суицидальными наклонностями.

Напомним, 1 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, число погибших составило 59 человек, еще 527 получили ранения.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. Им оказался оказался 64-летний Стивен Пэддок из Мескита (штат Невада). В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. Однако в ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Пэддоком и ИГИЛ.

Граждане Украины во время стрельбы не пострадали.