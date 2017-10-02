Правоохранители задержали преступную группу, которая причастна к 9 преступлениям, совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

На фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, количество погибших составило 58 человек.

Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летний Стивен Пэддок из Мескита (штат Невада).

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. Однако в ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Пэддоком и ИГИЛ.

Граждане Украины во время стрельбы не пострадали.

В ночь на 2 октября в двухэтажном здании хостела в Запорожье возник пожар площадью 200 м кв., в результате которого погибли пять человек.

Заявления ПАО «Киевэнерго» относительно неготовности Киева к отопительному сезону не соответствуют действительности. Столица, по данным правительства, на 99% готова подключить отопление в текущем сезоне. Об этом сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

В Винницкой области границы запрета движения воздушного транспорта в районе, где произошел пожар на военных складах, сузили до радиуса 5 км с центром в Калиновке, однако высоту полетов снова ограничили до вечера 9 октября.

Генеральная прокуратура намерена на текущей неделе сообщить о подозрении чиновникам Одесского городского совета в причастности к пожару в детском лагере «Виктория», в результате которого погибли 3 детей. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Бойцы спецподразделения «Беркут» получали от 3 до 5 тыс. гривен за применение чрезмерной силы против участников Майдана зимой 2013-2014 годов. Об этом во время брифинга сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.