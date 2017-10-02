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Государственные флаги США на всех государственных зданиях и учреждениях в стране и за рубежом, включая Белый дом, а также на всех кораблях ВМФ США будут приспущены на пять дней - до заката 6 октября - в знак траура по погибшим при стрельбе в Лас-Вегасе 1 октября. Об этом говорится в официальной декларации президента США Дональда Трампа.

«Сердце нации разбито. Мы скорбим вместе с теми, чьи родные и близкие были убиты и ранены во время ужасной трагедии прошлой ночью в Лас-Вегасе, Невада», - говорится в документе, сообщает УНИАН.

Перед этим Трамп назвал происшедшее «актом чистого зла» и пообещал в среду побывать в Лас-Вегасе и посетить семьи жертв трагедии. «Наше единство не может быть разрушено злом. Наши узы не могут быть разъединены насилием», - сказал президент США.

Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, количество погибших составило 58 человек.
Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летний Стивен Пэддок из Мескита (штат Невада).

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ.  Однако в ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Пэддоком и ИГИЛ.

Граждане Украины во время стрельбы не пострадали.
ForUm

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