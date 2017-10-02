Руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявляет, что в течение 9 месяцев не может встретиться с генпрокурором Юрием Луценко, чтобы обсудить проблемы расследования майдановских дел. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, на вопрос, обсуждал ли он ситуацию вокруг расследований дел Майдана и недавнее объявление подозрения руководящему составу Нацполиции с генеральным прокурором, Горбатюк ответил отрицательно, сообщает УНИАН.

«Я не общался (с Юрием Луценко. — Ред.), потому что я уже на протяжении более 9 месяцев не могу попасть к генеральному прокурору по поводу расследования производств. Я даже писал ему письменные запросы, чтобы он объяснил, в чем причина, почему совещания в ГПУ проводятся без моего участия, но ответа на это от него не получил, и контакта непосредственного у меня с ним нет», - сказал Горбатюк.

Как ранее сообщал ForUm, 29 сентября было сообщено о подозрении в противодействии акциям протеста во время Революции достоинства трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. Это Сергей Поготов, а также руководитель Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Игорь Бабич и его заместитель Анатолий Серединский.

2 октября Печерский районный суд города Киева применил к Поготову меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.