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В пгт Глеваха на регулируемом железнодорожном переезде технический поезд протаранил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

В результате столкновения пассажир автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель госпитализирован в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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