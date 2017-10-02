Соединенные Штаты Америки выделят Украине $5 млн в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Отмечается, что 29 сентября в Киеве США и Украины провели первый двусторонний диалог по вопросам кибербезопасности.
«В подтверждение обязательства США по поддержке кибербезопасности в Украине, посол США Мари Йованович заявила во время диалога, что Соединенные Штаты предоставят более 5 млн долларов США в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки», – говорится в сообщении.
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