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Кавказские боевики, которые убили российского пограничника в поселке Теткино Курской области неподалеку от украинской границы, двигались в сторону Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя информацию российских СМИ о бое на российской границе, который спровоцировали боевики, якобы следовавшие с территории Украины, передает Украинская правда.

«Информация о том, что эта группа двигалась из Украины, не соответствует действительности. Это очередной российский фейк», - отметил Слободян.

Он напомнил, что в случае нарушений государственной границы, сторона уведомляет другую сторону, чтобы установить факт нарушения, закрепить это в соответствующих протоколах. Именно так должна поступить Россия, пояснил он. «В данном случае, никакой информации от России по поводу нарушения государственной границы не поступало», - подчеркнул он.

«Проверка линии границы не подтвердила фактов нарушений границы», - подчеркнул Слободян.

«По нашей информации, это была группа граждан России кавказской или чеченской национальности, которые находились в федеральном всероссийском розыске, и двигались в сторону границы с Украиной, а не из Украины», - отметил спикер погранведомства.

Ранее в воскресенье российское агентство ТАСС сообщило, что в районе поселка Теткино Курской области группа пограничников проводила операцию «Нелегал», в ходе которой проверяла сарай. Внутри скрывались вооруженные люди, которые застрелили пограничника-кинолога, после чего завязался бой, в ходе которого были убиты трое нападавших. СМИ утверждали, что эти боевики якобы пересекли границу со стороны Украины и возвращались из Сирии в одну из российских северокавказских республик.
 
ForUm

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