также в разделеЭкономика
НБУ объяснил падение гривни 72
В Кабмине спрогнозировали рост коммунальных тарифов на три года вперед 41
Новые торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу 88
АМКУ разрешил Тигипко купить «дочку» российского «Сбербанка» 51
СМИ: Порошенко определился с кандидатурой главы НБУ 243
С 1 октября вступят в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины 82
В Украине на 50% увеличилось производство «зеленой» энергетики 50
На украинских АЗС продолжают расти цены 184
Розенко: В этом отопительном сезоне газ и коммуналка не подорожают 413
Украина упала в рейтинге экономических свобод 169
В Украине снизилась средняя зарплата 62
МВФ: Принятие пенсионной реформы критически важно выделения транша 70
Подорожание топлива: АМКУ подозревает, что АЗС сговорились 56
Суд подтвердил взыскание с «Газпрома» 80 миллионов в пользу Украины 107
На ликвидацию последствий пожара в Калиновке выделили 100 миллионов 55
Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге конкурентоспособности 56
АМКУ занялся повышением цен на АЗС 71
Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 миллиарда 43

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в августе вырос на 0,65%, или на 0,5 млрд долларов до 76,56 млрд долларов (по состоянию на 31 августа).

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец августа составил 1 958,37 млрд гривен, или 76,56 млрд долларов против 1 971,15 млрд гривен, или 76,06 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 августа составил 1 661,67 млрд гривен (64,96 млрд долларов) против 1 659,69 млрд гривен, или 64,04 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,14 млрд долларов до 37,30 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос до 692,49 млрд гривен (27,66 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 августа составил 296,71 млрд гривен, или 11,60 млрд долларов.

Напомним, Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов, вернувшись на международные рынки займов впервые с 2013 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги