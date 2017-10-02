Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в августе вырос на 0,65%, или на 0,5 млрд долларов до 76,56 млрд долларов (по состоянию на 31 августа).

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец августа составил 1 958,37 млрд гривен, или 76,56 млрд долларов против 1 971,15 млрд гривен, или 76,06 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 августа составил 1 661,67 млрд гривен (64,96 млрд долларов) против 1 659,69 млрд гривен, или 64,04 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,14 млрд долларов до 37,30 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос до 692,49 млрд гривен (27,66 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 августа составил 296,71 млрд гривен, или 11,60 млрд долларов.

Напомним, Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов, вернувшись на международные рынки займов впервые с 2013 года.