Шериф полицейского управления Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что в результате стрельбы возле развлекательного центра погибли более 20 человек, около 100 получили ранения. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, подозреваемый стрелок, чье имя не называется, мертв, но его спутник Марило Данли все еще не задержан. Подтвердилась информация, что преступник открыл огонь по толпе с 32-го этажа отеля Mandalay Bay.

Мотивы стрелка неизвестны.

Полиция взорвала двери номера стрелка, чтобы добраться до него.

Напомним, полиция убила преступника, который расстрелял людей на фестивале в Лас-Вегасе.

Ранее СМИ сообщали о 24 раненых и 2 убитых в результате стрельбы.