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Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в Барселоне, что Каталония завоевала право на независимое государство. Он объявил состоявшимся референдум, проходивший по этому вопросу в воскресенье, несмотря на сопротивление Мадрида, сообщает ВВС.

Власти Каталонии сообщили, что 90% участвовавших в голосовании поддержали идею независимости от Испании. При этом явка была невысокой – в голосовании, по данным властей Каталонии, приняли участие 42,3% избирателей.

Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным. Сотни человек пострадали в стычках с полицией, пытавшейся предотвратить голосование.

В центре Барселоны собрались тысячи сторонников независимости Каталонии.

«В ближайшие несколько дней мое правительство направит результаты сегодняшнего голосования в парламент Каталонии, представляющий суверенные права нашего народа, с тем, чтобы он мог действовать в соответствии с законом о референдуме», - заявил Пучдемон.

Правительство Испании обещало не допустить проведения референдума, объявленного незаконным Конституционным судом страны.

На многих избирательных участках полиции удалось не дать людям голосовать. Полицейские также конфисковывали урны с бюллетенями.

Каталонские власти утверждают, что национальной полиции удалось закрыть 319 из 2300 избирательных участков. Министерство внутренних дел Испании утверждает, что закрыто было 92 участка.

Сразу после окончания голосования премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не признает легитимности этого референдума. По его словам, каталонцев обманом заставили участвовать в незаконном плебисците. Он назвал референдум насмешкой над демократией.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями. После этого сторонники референдума начали возводить в Барселоне баррикады.
ForUm

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