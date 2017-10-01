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В Испании в столкновениях с полицией, которая пытается помешать проведению референдума о независимости Каталонии, пострадали 38 человек. Об этом говорится в сообщении правительства Каталонии в Twitter.

«Чрезвычайные службы Каталонии сообщают о 38 раненых в столкновениях с испанской полицией. У 35 человек легкие ранения, еще у троих - средней тяжести», – говорится в сообщении.

 

 


 

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии проходит референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями. После этого сторонники референдума начали возводить в Барселоне баррикады.

 
ForUm

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