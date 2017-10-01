В Испании в столкновениях с полицией, которая пытается помешать проведению референдума о независимости Каталонии, пострадали 38 человек. Об этом говорится в сообщении правительства Каталонии в Twitter.

«Чрезвычайные службы Каталонии сообщают о 38 раненых в столкновениях с испанской полицией. У 35 человек легкие ранения, еще у троих - средней тяжести», – говорится в сообщении.

El @semgencat ha atès 38 persones per les càrregues dels cossos policials espanyols. D'aquestes, 35 han estat lleus i 3 menys greus #1OCT — Govern. Generalitat (@govern) 1 октября 2017 г.





Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии проходит референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями. После этого сторонники референдума начали возводить в Барселоне баррикады.