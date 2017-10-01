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Во время ликвидации последствий пожара в Калиновке два человека получили травмы, погибших нет. Об этом в эфире 112 Украина сообщил руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Александр Кутовой.

«В медицинские учреждения, в результате взрывов на арсенале попали два человека. У них были переломы от взрывной волны. Информации о том, что есть угроза их жизни, сейчас нет, они идут на поправку. Можно сказать, что удалось избежать худшего – человеческих жертв», – отметил Кутовой.

Он добавил, что на данный момент за полдня в районе Калиновки можно услышать 1-2 взрыва.

«Эти взрывы не несут угрозы жизни людей. Привлечено 108 человек и 41 единица техники», – добавил представитель ГосЧС.

 Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района. 

Разминирование территорий возле военных складов в районе Калиновки может продлиться до конца ноября

 
ForUm

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