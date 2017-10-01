также в разделеЭкономика
АМКУ разрешил Тигипко купить «дочку» российского «Сбербанка» 44
СМИ: Порошенко определился с кандидатурой главы НБУ 172
С 1 октября вступят в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины 79
В Украине на 50% увеличилось производство «зеленой» энергетики 48
На украинских АЗС продолжают расти цены 181
Розенко: В этом отопительном сезоне газ и коммуналка не подорожают 408
Украина упала в рейтинге экономических свобод 168
В Украине снизилась средняя зарплата 59
МВФ: Принятие пенсионной реформы критически важно выделения транша 70
Подорожание топлива: АМКУ подозревает, что АЗС сговорились 56
Суд подтвердил взыскание с «Газпрома» 80 миллионов в пользу Украины 106
На ликвидацию последствий пожара в Калиновке выделили 100 миллионов 54
Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге конкурентоспособности 54
АМКУ занялся повышением цен на АЗС 71
Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 миллиарда 43
Гройсман не видит оснований для «доллара по 30» 42
Украинский суд арестовал счета «дочки» международного газотрейдера 41
Кабмин прогнозирует экономический рост в следующие 3 года 40

 С 1 октября экспорт из Украины в Евросоюз большинства видов сельскохозяйственной продукции будет проходить без применения таможенных пошлин. Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине, передает 112 Украина.

Отмечается, что введение новых торговых преференций в ближайшем будущем позволит упростить доступ на европейский рынок также для некоторых промышленных продуктов.

«Это важный знак того, что ЕС и далее оказывает ощутимую поддержку гражданам Украины, самой Украине и ее реформам в экономической и политической сферах. Благодаря Регламенту ЕС относительно автономных торговых преференций Украина в рамках Соглашения об ассоциации сможет осуществлять беспошлинный экспорт в ЕС большее количество сельскохозяйственной продукции. Также в соответствии с Соглашением об ассоциации этот регламент ускорит процесс отмены импортных тарифов ЕС для нескольких промышленных товаров», - говорится в сообщении.

Пока снятие торговых ограничений касается только нескольких видов сельскохозяйственной продукции. Экспорт украинских пшеницы, ячменя и кукурузы в Евросоюз без уплаты таможенных сборов станет возможным с 1 января 2018 года.

«Среди сельскохозяйственной продукции Украина получит возможность увеличить количество беспошлинного экспорта в ЕС пшеницы, кукурузы, ячменя, овсяных и ячменных круп и гранул. Это предложение также будет способствовать беспошлинному экспорту в ЕС большего количества томатов, натурального меда и виноградного сока. От этих торговых преференций выигрывают также экспортеры промышленной продукции. В частности, это украинские производители обуви, удобрений, изделий из алюминия и бытовой электроники», - заявили в представительстве Евросоюза.

Напомним, Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начала действовать с 1 января 2016 года. 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги