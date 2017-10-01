С 1 октября экспорт из Украины в Евросоюз большинства видов сельскохозяйственной продукции будет проходить без применения таможенных пошлин. Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине, передает 112 Украина.

Отмечается, что введение новых торговых преференций в ближайшем будущем позволит упростить доступ на европейский рынок также для некоторых промышленных продуктов.

«Это важный знак того, что ЕС и далее оказывает ощутимую поддержку гражданам Украины, самой Украине и ее реформам в экономической и политической сферах. Благодаря Регламенту ЕС относительно автономных торговых преференций Украина в рамках Соглашения об ассоциации сможет осуществлять беспошлинный экспорт в ЕС большее количество сельскохозяйственной продукции. Также в соответствии с Соглашением об ассоциации этот регламент ускорит процесс отмены импортных тарифов ЕС для нескольких промышленных товаров», - говорится в сообщении.

Пока снятие торговых ограничений касается только нескольких видов сельскохозяйственной продукции. Экспорт украинских пшеницы, ячменя и кукурузы в Евросоюз без уплаты таможенных сборов станет возможным с 1 января 2018 года.

«Среди сельскохозяйственной продукции Украина получит возможность увеличить количество беспошлинного экспорта в ЕС пшеницы, кукурузы, ячменя, овсяных и ячменных круп и гранул. Это предложение также будет способствовать беспошлинному экспорту в ЕС большего количества томатов, натурального меда и виноградного сока. От этих торговых преференций выигрывают также экспортеры промышленной продукции. В частности, это украинские производители обуви, удобрений, изделий из алюминия и бытовой электроники», - заявили в представительстве Евросоюза.

Напомним, Зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начала действовать с 1 января 2016 года.