За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 20 раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинские военные 12 открывали ответный огонь. В результате боевых действий один наш боец ​​был ранен, еще двое получили боевые травмы», - говорится в сводке.

Основная активность противника и в дальнейшем сохранялась на донецком направлении. Здесь после 18:00 боевики несколько часов из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Также вечером пророссийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты Бутовка, Невельского и Майорска.

На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции АТО на подступах к Лебединскому и Водяному, а с 21:00 и в течение часа боевики били с 82-миллиметрового миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям вблизи Широкино.