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Осужденный в аннексированном Крыму один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров не будет обращаться в Кремль за помилованием, несмотря на болезни, которые угрожают его жизни в связи с отбыванием срока в колонии-поселении. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, передает Радио Свобода.

«Мало надежды на справедливость через официальную апелляцию, и я определенно не буду делать никаких призывов к помилованию», - сказал Умеров по телефону из своего дома в Крыму, говоря, что он не хочет «умолять своих угнетателей».

Он также отметил, что не жалеет о том, что не покинул аннексированный Крым раньше, когда у него была такая возможность, и настаивает на том, что полуостров является его родиной.

«Даже если бы кто-то дал мне безопасный коридор, чтобы уйти сейчас, я бы не согласился», - сказал Умеров.

Как сообщал ForUm, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения.

Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
ForUm

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