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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в Российской Федерации к 20 годам лишения свободы, заявил, что его этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом он написал в письме правозащитнице Зое Световой, передает Открытая Россия.

«У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания — это легендарные Харпы. Как там было, и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам», - написал он. 

Сенцов также сообщил, что перед этапированием ему вручили коробку со старыми письмами и книгами, которые хранились 1,5 года у тюремщиков. 

Как отметила правозащитница, письмо было датировано 17 сентября и отправлено из СИЗО-1 г. Тюмень 21 сентября, а получено 29 сентября. 

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.

Ранее  Светова сообщила о возможном переводе Сенцова в колонию в Иркутске
ForUm

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