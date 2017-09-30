Полным провалом закончилось возвращение в Одессу экс-губернатора Михаила Саакашвили.

Сегодня на Приморском бульваре проходила встреча грузинского «реформатора» с одесситами. По данным полиции, послушать экс-президента Грузии пришли около 150 человек.

Среди немногочисленных сторонников – представители радикальных патриотических организаций, городской актив партий «Демальянс» и ВО «Свобода».

Во время встречи соратники Саакашвили и его охрана напали на общественного деятеля, инвалида по зрению Святослава Огренчука. Инвалиду нанесли несколько ударов по голове.

«Человек без гражданства Украины, без поддержки населения, приезжает в нашу страну и диктует, как надо жить ее гражданам. Я – инвалид по зрению и, к сожалению, не могу опознать нападавших. Но меня били по голове и затылку. Я обратился в правоохранительные органы и, надеюсь, что бандитов, с которыми Саакашвили приехал в Одессу, привлекут к уголовной ответственности», - прокомментировал Огренчук.

Напомним, по данным социологических исследований сегодня партия Саакашвили имеет самый низкий уровень поддержки именно в Одесском регионе. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, политический проект Саакашвили не преодолел бы проходной барьер не только в Раду, но и в городской совет Одессы.