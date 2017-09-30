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Международная и Европейская федерации журналистов возобновили призывы к российской власти относительно освобождения украинского журналиста Романа Сущенко в годовщину его задержания по обвинению в «шпионаже». Об этом говорится на сайте Европейской федерации журналистов, передает 112 Украина.

Таким образом организации поддержали требование своих филиалов – Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины и Российского союза журналистов – о немедленном освобождении Сущенко и осудили обвинения против него.

«Роман является уважаемым профессиональным журналистом с сильной репутацией. Надеемся, что повышенное внимание к очевидно абсурдному делу о шпионаже поможет Роману освободиться», – сказал президент НСЖУ Сергей Томиленко.

«Один год содержания под стражей Романа является оскорблением свободы средств массовой информации. Мы настоятельно призываем власти немедленно освободить господина Сущенко», – подчеркнул президент МФЖ Энтони Белленгер.

Его коллега из Европейской федерации журналистов Могенс Бличер Бьеррегорд также призвал к освобождению журналиста, назвав обвинения сфабрикованными.

«Мы считаем, что обвинения против Романа полностью сфабрикованы ради того, чтобы заставить замолчать его критическую мысль. Власть должна немедленно освободить его», – заявил он.

 Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

25 сентября российский суд на 2 месяца продлил Сущенко срок содержания под стражей.

 
ForUm

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