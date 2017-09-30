Боевик так называемого батальона «Призрак» террористической организации «ЛНР» приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе расследования установлено, что в составе указанного структурного подразделения силового блока террористической организации «ЛНР» боевик оказал сопротивление выполнению служебных обязанностей военнослужащими Вооруженных сил Украины, задействованными в проведении АТО. Во время досудебного расследования пособнику террористов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников террористической организации «ЛНР», причастных к событиям 2014 году на территории Луганской области.