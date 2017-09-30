Сегодня, 30 сентября, православные христиане чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, погибших за христианскую веру.

Мученицы жили во II веке в Риме во времена правления императора Анриана. В то время практически все были язычниками, однако Вера, Надежда, Любовь и их мать София были верными христианками. София даже назвала своих дочерей именами трех христианских добродетелей.

Узнав об этом, император пытался заставить женщин поклоняться богине Артемиде, но те оставались непреклонны. Тогда он подверг дочерей Софии жестоким пыткам, однако девочки странным образом оставались невредимыми, и тогда их казнили на глазах у матери.

В день смерти Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9. Девочек похоронили на высоком месте за городом. Три дня София, не отходя, сидела у могилы дочерей и там же умерла. Верующие погребли тело святой на том же месте. За это христианская церковь причислила их к лику святых. Их мощи с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви города Эшо, недалеко от Страсбурга (Франция).

Монастырь в Эшо с тех пор стал называться аббатством святой Софии. А сама деревня Эшо возле аббатства стала разросшейся «гостиницей» для паломников, которые в великом множестве приходили в эти места в средневековье.

30 сентября женщинам нельзя ничего делать по дому. Также в этот день нельзя было устраивать никаких гуляний, запрещается проводить венчание и свадьбу.

Обычно 30 сентября бывает первый серьезный заморозок.

Если же в этот день гроза и гром – осень будет очень долгой и теплой.



