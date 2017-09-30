Руководитель Управления госохраны Валерий Гелетей заявил, что расследование об использовании им государственных охранников для выполнения частных поручений строится на домыслах и искаженной информации.

Об этом он написал в Facebook.



«По программе Схемы могу сказать только одно: материал строится на сплошных домыслах и искаженной информации, возводя клевету на военнослужащих Управления государственной охраны Украины и лично на меня», - заявил чиновник.

Гелетей отметил, что не является охраняемым лицом.

«Это не секретная информация, ведь в Законе Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» есть конкретный перечень должностей, которые должны охраняться УГО Украины. Моей должности там нет. Поэтому информация о том, что я использую военнослужащих УГО «в целях собственной физической охраны» абсолютно не соответствует действительности!» - написал он.

Гелетей утверждает, что военнослужащий из аппарата начальника УГО, который постоянно его сопровождает в рабочее время, выполняет функцию помощника и действует исключительно в пределах своих функциональных обязанностей.

«Военнослужащий, которого журналисты называют моим «частным водителем», проходит военную службу в Управлении государственной охраны Украины в качестве одного из водителей служебного автомобиля. На время празднования моего юбилея, когда у водителя были законные выходные, он в качестве личной услуги два дня оказывал краткосрочные частные водительские услуги моей семье на личном автомобиле моего тестя», - заявил начальник УГО.

По его словам, претензии об отсутствии указанного в сюжете авто и квартиры в декларации «не мотивированы ничем, кроме погони авторов сюжета за сенсационностью», поскольку это имущество принадлежит его тестю.

«Меня возмущает тиражирование в СМИ обвинений в том, что я использую военнослужащих УГО как «личных слуг». Единственная причина присутствия военнослужащих УГО на месте празднования моего юбилея заключается в том, что на мероприятии присутствовали лица, в отношении которых мы обязаны выполнять охранные меры согласно действующему законодательству Украины», - заявил Гелетей.

Он заверил, что в коллективе УГО царит профессиональное взаимоуважение, каждый военнослужащий действует исключительно в пределах своих должностных обязанностей.

«Поэтому такие обвинения унижают, в первую очередь, честь и достоинство моих подчиненных», - резюмировал начальник УГО.

Ранее журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что сотрудники Управления госохраны выполняли функции прислуги на праздновании 50-летнего юбилея своего руководителя Валерия Гелетея. В частности, госохранники сверяли списки приглашенных, были парковщиками и почетной стражей, встречая гостей праздника в парадной форме и отдавая им честь. Стражи-госслужащие несли службу на частном мероприятии своего начальника до последнего посетителя.

