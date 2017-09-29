Роман Панченко завоевал четвертую золотую медаль на международных соревнованиях «Игры непокоренных». Об этом говорится на странице сборной в Facebook.

Украинец выступал в стрельбе из лука.

«Долгие и изнурительные тренировки, работа над собой и поддержка друзей, родных и команды – все это дало свой результат!» - отмечается в сообщении.

Напомним, украинская сборная по состоянию на 29 сентября завоевала 7 медалей: 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.