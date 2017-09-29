Антимонопольный комитет Украины разрешил Сергею Тигипко приобрести акции VS Bank, который принадлежит «Сбербанку России». Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В Комитете отметили, что Тигипко уже косвенно контролирует два банка: «Таскомбанк» и «Универсал банк». «Совокупная доля участников концентрации на рынках банковских услуг по итогам 2016 года не превышает 4% по каждому», - уточняют в АМКУ.

«Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, на основании ст. 25 закона Украины «О защите экономической конкуренции» Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на заявленную концентрацию», - говорится в сообщении.

В настоящее время 99,9% акций VS Bank опосредованно принадлежат «Сбербанку России». По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Bank занимал 28-е место среди 88 действующих украинских банков.

Напомним, в начале 2016 года Сергея Тигипко назначили председателем правления АО «Таскомбанк».

Тигипко в 2010-2012 гг. работал в правительстве Николая Азарова на должности вице-премьера, принимал участие в президентских выборах 2010 и 2014 года.

16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank («дочка» «Сбербанка»). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.