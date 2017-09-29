Сегодня есть все законные основания для защиты лесных угодий Украины, лесов Карпат от незаконной вырубки. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совещания по вопросам совершенствования государственной политики в сфере лесного и охотничьего хозяйства в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

«Нам нужно объединить наш потенциал и выйти на совершенно четкие и правильные решения по защите лесов Украины и защиты лесов Карпат», - приводит слова Президента его пресс-служба.

Порошенко напомнил, что подписал Закон, который значительно усиливает уголовную ответственность за незаконную вырубку деревьев и кустарников в лесах. Он отдельно подчеркнул, что действие закона распространяется и на профессиональных лесников и на «черных» лесорубов.

По словам Президента, ранее руководители правоохранительных органов ссылались на то, что у них нет законных оснований для того, чтобы защитить Карпаты. «Сегодня закон дает им такое оружие», - подчеркнул Глава государства и отметил, что этот вопрос и к прокуратуре, и к Нацполиции, и к руководству лесхозов.

Президент также подчеркнул необходимость внедрения электронной системы контроля за оборотом древесины: «Единая государственная система учета древесины должна быть распространена на все без исключения лесные угодья. Каждое бревно, или партия древесины должна иметь специальную бирку». Он отметил, что поручит контрольному управлению проверить этот вопрос.

Порошенко также подчеркнул важность усилить координацию и согласованность действий между правоохранительными и фискальными органами и экологической инспекцией и областными государственными администрациями для преодоления незаконных рубок и пресечения теневого оборота древесины.

Отдельно Глава государства подчеркнул, что стандарты лесной отрасли должны быть едиными для лесных хозяйств других ведомств – Министерства обороны, Министерства аграрной политики, предприятий коммунальной собственности.

Петр Порошенко также отметил, что в контексте сохранения леса обсуждался опыт Латвии, Литвы, Беларуси: «Почему-то там леса не вырубают. Появился с топором в лесу - сразу же ответственность».

Президент особо отметил туристический потенциал Карпат и подчеркнул важность сохранения лесных угодий региона: «Кто поедет в Карпаты, если в Карпатах нет леса? Если идет незаконная вырубка, если идет засуха и болезни, и мы гектарами теряем наш фантастический природный потенциал – наше национальное богатство». При этом он отметил, что карпатские леса интересны не только украинцам, но и всему миру и находятся под защитой ЮНЕСКО.

«Туристов на лысые горы не пригласишь», - сказал Порошенко и подчеркнул необходимость бережного отношения к экологии и пресечению незаконной вырубки лесов.