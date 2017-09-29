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«Партия войны» все больше изолирует себя от мировой общественности своей однобокой политикой: за более чем 25-летнюю независимую историю Украине впервые указали на нарушение договоренностей о дружбе и добрососедстве, заявил народный депутат Василий Нимченко.

По его мнению, сказать, что это дно политического кризиса официального Киева, недостаточно.

«И проблема не только в принятом скандальном законе «Об образовании». Проблема в том, что «партия войны», позиции которой во власти достаточно сильны, всячески культивирует и насаждает в обществе шовинизм, пытаясь выдать его за национализм и даже патриотизм», – отметил нардеп.

Пока некоторые депутаты и прикормленные властью политологи рассказывали украинцам, насколько меркантильны и беспочвенны претензии европейских государств, осудивших дискриминационный закон, те сразу перешли к решительным действиям, обратил внимание народный избранник. 

«Так, официальный Будапешт обосновал свое негодование на законодательном уровне, приняв осуждающую действия Киева резолюцию. Официальный Бухарест устроил политический демарш на высшем государственном уровне: президент Румынии отменил свой визит в Украину, указав причину такого решения – принятие Верховной Радой закона «Об образовании», – отметил Нимченко.

По его убеждению, все это красноречиво свидетельствует о готовности европейских стран отстаивать права своих нацменьшинств в Украине и о неуважении к украинской власти. Более того, такие недальновидные действия киевских «реформаторов», уверен Нимченко, ведут к дискриминации миллионов наших сограждан и могут стать предпосылкой для стремления народов и народностей к внешнему самоопределению. 

«Ведь причиной борьбы за самоопределение, как правило, и становились притеснение и дискриминация представителей тех или иных народов по национальному, языковому, социальному и духовному признакам. Надо полагать, апологеты махрового национализма так и не усвоили разницу в праве народов на внутреннее самоопределение как автономию самоуправления в унитарном государстве и праве на внешнее самоопределение, следствием которого является сецессия – распад государства», – редостерегает Нимченко. 

При этом, по мнению народного депутата, Киев не делает действительно важных и нужных шагов для популяризации украинского языка шагов, занимаясь принудительной украинизацией.

«Как бы власть сейчас ни обосновывала правильность реформы образования (реформы, предполагающей дискриминацию по языковому признаку), уже очевидно: с Киевом иностранные партнеры не слишком-то считаются, даже когда речь идет о внутренней политике, что уж говорить о внешней», - пришел к неутешительному выводу народный избранник.
ForUm

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