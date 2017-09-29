Президент Украины Петр Порошенко выступит в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 11 октября. Об этом говорится в проекте повестки сессии ПАСЕ, передают Українські Новини.
После речи Президента ожидается, что он ответит на вопросы парламентариев ассамблеи.
Ориентировочно выступление Порошенко запланировано на 12:00 по местному времени.
Кроме того, есть запрос на срочные дебаты на тему «Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для преподавания родных языков национальных меньшинств». Окончательная повестка дня будет принята в понедельник, 9 октября
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