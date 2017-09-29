В четверг, 28 сентября, в Луганской области трагически погибли 2 военнослужащих Госпогранслужбы, которые проходили службу в отделе пограничной службы «Станично-Луганское».

«Защищая родную землю, погибли старший прапорщик Дмитрий Деде и старшина Сергей Гувир», - сообщили в Госпогранслужбе.

Оба пограничники родом из Одесской области. В районе проведения АТО службу несли с осени прошлого года, а до этого занимали должности в подразделениях Южного регионального управления пограничного ведомства.

Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие соболезнования семьям погибших пограничников.

В настоящее время оперативно-следственной группой предварительно установлено, что подрыв пограничного наряда произошел на фугасе на растяжке, в частности выявлены элементы детонатора, растяжки, мины. Событие внесено в Едрей по ч. 3 ст. 258 УК

Напомним, пограничники подорвались во время несения службы недалеко от населенного пункта Ильинка, в 1 км от границы с Россией. От полученных ранений военнослужащих погибли на месте.