В конце сентября в Вене состоялась очередная – 61-я – сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Обычно это мероприятие, на котором обсуждаются вопросы безопасности, а также настоящее и будущее мировой атомной энергетики проходит для Украины незаметно. Наша проблематика редко звучит с высоких трибун. Однако это не значит, что на экспертном уровне наша страна, обладающая одной из крупнейших атомных генераций в Европе обделена вниманием. Что же обсуждали международные эксперты-атомщики в этом году и на что следует обратить внимание Украине?

Глобальные тренды…

В этом году в работе конференции приняло участие около 2500 делегатов, которые представляли 157 из 168 государств-членов МАГАТЭ. Была среди них и украинская делегация. Учитывая напряженную ситуацию с ядерными испытаниями в Северной Корее особое внимание участников конференции было сконцентрировано на эффективности режима гарантий МАГАТЭ в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Однако несмотря на эти серьезные геополитические риски, эксперты отмечают определяющую роль развития атомной энергетики для будущего человечества и борьбы с глобальным потеплением. Согласно данным, озвученным на конференции в Вене, электроэнергия выработанная всеми атомными электростанциями мира, позволила не допустить выбросов в атмосферу почти 2 млрд. куб. м углекислого газа (как было бы, если этот объем выработали угольные газовые блоки). Это сравнимо с возможностями экосистемы планеты Земля, леса которой ежегодно поглощают 2,5 млрд. куб. м углекислого газа. По данным экспертов, будущее энергетики в целом за оптимальным объединением потенциала «зеленого квадрата» - энергии солнца, ветра, воды и атома.

Однако для этого прежде всего необходимо обеспечить безопасность эксплуатации атомных станций и сделать все необходимое для решения проблемы облученного ядерного топлива (ОЯТ) АЭС и радиоактивных отходов (РАО). Об этом шла речь при обсуждении дальнейших шагов выполнения Объединенной конвенции по безопасности обращения с ОЯТ и РАО, которой в этом году исполняется 20 лет. Конвенция предусматривает выработку мер, направленных на обеспечение безопасности завершающих стадий ядерного топливного цикла, обеспечение наличия эффективных средств защиты от потенциальных опасностей, предотвращение радиологических аварий и смягчение их последствий в случае их возникновения, а также регламентирует роль регулирующих органов в решении этих задач.

… и локальные вопросы

В официальной программе участия украинкой делегации на Генконференции МАГАТЭ было обозначено выступление министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который сообщил участникам заседания в Вене о выполнении Украиной требований МАГАТЭ и высоко оценил сотрудничество с агентством обеспечению безопасной эксплуатации АЭС. Кроме того, представители Украины провели ряд встреч с потенциальными зарубежными партнерами.

Однако этим украинское участие в работе Генконференции не ограничилось. Традиционно в рамках этого мероприятия проходит еще целый ряд экспертных обсуждений с участием специалистов из разных стран. В этом году ветераны украинской атомной отрасли приняли участие в конференции Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности, посвященной анализу проблематики ОЯТ и РАО. Интересно, что проведение этого заседания в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ было запланировано в мае текущего года в Славутиче.

Как сообщил один из украинских экспертов – почетный президент Украинского ядерного общества Владимир Бронников, принимавший непосредственное участие в работе конференции, сейчас на уровне экспертов МАГАТЭ активно обсуждается ряд изменений в нормативную базу по обращению с ОЯТ и РАО. По словам эксперта, общественно-политические проблемы, с которыми в последнее время сталкивается ряд европейских стран, оказывают влияние и на атомную отрасль. Речь, прежде всего идет о росте террористических угроз. В связи с этим в МАГАТЭ всерьез задумываются над пересмотром нормативов, обеспечивающих безопасность транспортировки ОЯТ путями общего пользования. В частности, речь может идти об ужесточении требований к контейнерам и контролю безопасности путей перевозки опасных материалов.

Если говорить об Украине, то у нас сейчас действует два хранилища для ОЯТ. Одно на Запорожской АЭС, предназначенное для топлива выгруженного из реакторов только этой станции. И второе – на Чернобыльской АЭС, соответственно рассчитанного на хранение топлива с ее энергоблоков. «Эксплуатация этих хранилищ не связана с перевозкой опасных грузов по путям общего пользования, поскольку ОЯТ этих станций складируется непосредственно на площадках, специально подготовленных в охранной зоне самих АЭС. А вот проект ЦХОЯТ в Зоне отчуждения ЧАЭС может столкнуться с дополнительными трудностями. Туда планируется свозить облученное топливо сразу с трех наших атомных станций. Поэтому велика вероятность, что к тому моменту ввода в эксплуатацию Централизованного хранилища ОЯТ мы можем столкнуться с новыми требованиями к безопасности контейнеров и контролю перевозки, что может осложнить дальнейшую работу», - отмечает Владимир Бронников.

По словам еще одного участника конференции от Украины Александра Коноплева, секретаря Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины, наша стратегия по обращению с ОЯТ и РАО все еще вызывает много вопросов у европейских коллег. Речь идет о том, что специалисты Международного агентства по атомной энергетике не считает достаточным использование формулировки «отложенное решение». «Такой подход на государственном уровне должен сопровождаться соответствующей детальной проработкой последующих шагов. Мы же пока живем этапом эксплуатации ядерных установок и не заглядываем вперед. Между тем МАГАТЭ в ближайшее время скорее всего потребует от стран-участников четко определиться с будущим ОЯТ», - подтверждает Владимир Бронников.

По его словам, для окончательного решения проблемы накопления ОЯТ и РАО Украине необходимо будет кооперироваться с другими странами уже имеющими соответствующие технологии и наработки. «Да, мы начали переговоры с французами, но они касаются только возможности переработки ОЯТ. Понимания же, что делать высокоактивными компонентами, полученными в результате переработки у нас все равно нет. Для их дожигания необходимы «быстрые» реакторы – бридеры. Эту технологию активно развивает Индия, но и она лет на 10 отстает от России, где эксплуатируются уже 2 реактора на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800 и в разработке находится третий – для промышленной эксплуатации, мощностью 1200 МВт», - комментирует сложившуюся ситуацию эксперт.

Он уверен, что необходимо в ближайшее время на государственном уровне создать рабочую группу из специалистов-атомщиков, представителей промышленных предприятий, ученых. Задачей этой группы должны стать: детальный анализ ситуации для понимания, что и в каком объеме мы можем предлагать международным партнерам, как наш вклад в кооперацию на международном уровне. Потому что технологии - это очень дорогостоящая вещь. «Самое важное, чтобы наши политики перестали думать о выборах и поняли, что решение насущных проблем атомной отрасли – это вопрос долгосрочного планирования на 30-40, а то и на 100 лет вперед, как в случае со строительством новых современных реакторов», - подводит итог Владимир Бронников.