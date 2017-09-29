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Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область принял участие в открытии нового производства по изготовлению кабельных сетей для автомобильной индустрии концерна «LEONI». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Сегодняшнее событие является важным, особенно, если учесть, что концерн «LEONI» - один из крупнейших в мире производителей электрических кабельных сетей. Ключевыми заказчиками продукции «LEONI» уже есть такие автогиганты, как «Дженерал Моторз», «Фольксваген», «Ауди», «Порше», «Ламборжини» и другие элитные марки автомобилей», - сказал Президент.

Он отметил, что до 2021 года в Коломые будет создано 5 тыс. рабочих мест, а уже сейчас их количество равно 800. Кроме того, инвесторы обеспечат заработную плату, которая будет равняться 8 тыс. грн, уникальный социальный пакет для работников и европейские стандарты, которые должны наконец заработать в Украине.

«Я хотел бы поблагодарить компанию «LEONI», которая одной из первых поверила в Украину, которая первая голосовала за будущее Украины долларом, евро, создавая будущие рабочие места, обеспечивая новые налоги в территориальные общины. Поверив, что Украина является конкурентоспособной и эффективной для инвесторов», - отметил Глава государства.
ForUm

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