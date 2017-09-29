Министерство внутренних дел запретило полицейским носить сумки, рюкзаки, пакеты и зонты ярких цветов.

Об этом говорится в правилах ношения униформы полицейских, утвержденных 19 августа и зарегистрированных Министерством юстиции 13 сентября, передают Українські Новини.

Полицейскому запрещается носить грязную, выцветшую, неглаженную или изношенную униформу.

Также он не имеет права носить предметы униформы, государственные награды или другие наградные знаки, не предусмотренные действующим законодательством.

Кроме того, полицейскому запрещается находиться вне зданий без головного убора, а также носить предметы униформы без знаков различия для идентификации личности.

Утвержденные правила устанавливают виды и предметы униформы, а также порядок их ношения.

Также урегулирован порядок ношения государственных наград.

В частности, разрешается размещать госнаграды не более чем в три ряда.