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Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания в Крыму россиянина, который якобы признается в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

На допросе мужчина признался, что якобы передавал секретные сведения украинской разведке.

Уточняется, что задержанный мужчина — военнослужащий, его подразделение находится в Крыму.  

 

 

Согласно видеозаписи, подозреваемые задержаны в одной квартире. После этого они были доставлены на допрос.

 

 

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в оккупированном Симферополе двух граждан Российской Федерации – Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова, которых обвиняют в шпионаже в пользу Украины.

По данным Генштаба ВСУ, задержанный Долгополов  ранее проходил службу в Вооруженных силах Украины, а в 2014 году после оккупации Крыма перешел на службу в российскую армию.
ForUm

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