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В Житомирской области за содействие деятельности террористической организации «ДНР», разжигание национальной розни и другие преступления двух человек приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет.

Уголовное производство рассматривал Андрушевский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Согласно приговору суда, обвиняемые обеспечили возможность для распространения «ДНР» материалов, необходимых для осуществления террористической деятельности, создали в сети Интернет трансляционные сервисы для телеканала «Новороссия ТВ» с возможностью общедоступного ознакомления пользователей с материалами.

Также один из них распространял с использованием средств массовой информации материалы с публичными призывами к совершению террористического акта и совершал умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, на унижение национальной чести и достоинства украинского народа.

Приговором Андрушевского районного суда от 28.09.2017 один из них признан виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, и назначено наказание – лишение свободы сроком до 9 лет.

Другого суд признал виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ч. 1 ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины и по совокупности преступлений назначил наказание – лишение свободы сроком до 9 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводило Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, блогера-журналиста, который по указанию российских кураторов готовил и распространял антиукраинские материалы, задержали в начале августа
ForUm

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