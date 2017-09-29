В результате взрывов боеприпасов на Калиновском военном арсенале, произошедших в ночь с 26 на 27 сентября, пострадали около 2 тысяч жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению.В полицию с заявлениями о кражах из их домовладений обратились шесть жителей города.
В результате крушения районе Красилова Хмельницкой области учебно-тренировочного самолета Л-39 погибли двое пилотов.
Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.
В Черкассах неизвестные из автомата расстерялили заместителя начальника департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета, главу черкасской областной организации «УКРОП», депутата горсовета Михаила Бинусова.
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявлил, что Бинусову открыто угрожал его предшественник.
Высший совет правосудия внес представление Президенту Украины на назначение 111 судей обновленного Верховного суда из 120 победителей конкурса Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Президент Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде назначить главой Нацбанка первого заместителя главы НБУ Якова Смолия.
Правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.
Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Нацполицией предупредили в Киеве попытку проведения антиукраинской акции, организованной и профинансированной кремлевскими заказчиками.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время