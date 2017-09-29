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Производство электроэнергии альтернативными источниками в августе 2017 года составило 199,6 млн кВт-ч, что на 45,8% больше показателей августа прошлого года.

Об этом говорится в информационной справке Министерства энергетики и угольной промышленности.

«В августе 2017 года производство электроэнергии альтернативными источниками - электростанциями, использующими ветровую, солнечную энергию и энергию из биомассы по сравнению с показателем 2016 года увеличилось на 62,7 млн кВт-час. или на 45,8% и составляет 199,6 млн кВт-ч», - говорится в сообщении.

В разрезе года использование «зеленой» энергетики увеличилось на 21,5%. «Производство электроэнергии альтернативными источниками сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 222,6 млн кВт-час. или на 21,5% и составляет 1,258 млрд кВт-ч», - информирует Минэнерго, сообщает Укринформ.

За 7 месяцев 2017 года в Украине введено в эксплуатацию 166,1 МВт мощностей альтернативной энергетики - это больше, чем за весь прошлый год. Из них 155,6 МВт - это объекты солнечной энергетики.

 
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