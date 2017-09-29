По предварительным оценкам, большинство боеприпасов, которые хранились на арсенале возле Калиновки, остались невредимыми, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что военные саперы проводят обследование и расчистку центральной дороги, а также северной и южной частей технической территории военной части.

Группы ликвидации последствий работают и на инженерных машинах разграждения и пожарных танках.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. Около 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

28 сентября очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи военного склада завершена.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. 28 сентября В тот же день Все эвакуированные вернулись в свои дома.

В результате взрывов травмированы 2 человека. Пострадали около 2 тысяч жилых домов, из них 16 домов не подлежат восстановлению.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.