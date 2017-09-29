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Цена на дизельное топливо в Украине продолжает расти.

Согласно данным аналитической группы «А-95», в среднем по Украине бензин подорожал на 10 копеек, ДТ – на 5-7 копеек, в сравнении с ценами 29 сентября. Однако автогаз подешевел в среднем на 14 коп.

Так, средняя цена на дизельное топливо в Украине по состоянию на 29 сентября составляет 23,50 гривен, сообщает 112 Украина.

Наиболее ощутимый рост отмечен в Харьковской (+11 коп. – 23,30 грн/литр), Полтавской (+11 коп. – 23, 25 грн/литр), Сумской (+10 коп. – 22,96 грн/литр) областях.  А самые высокие цены зафиксированы в Донецкой (24,36 грн/литр) и Луганской (24,23 грн/литр) областях.

Наименьшая цена на дизтопливо в настоящее время в Сумской области – 22,96 гривен за литр.

Цены на автогаз в Украине колеблются от 13,13 грн до 14,37 грн за литр.

Напомним, 8 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС выросли

Антимонопольный комитет Украины занялся изучением ситуации на рынке топлива.
ForUm

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