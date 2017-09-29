Повышения цены на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов не будет. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложено цена на газ на уровне 2017 года», - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. «Наиболее тяжелым этапом осенью всегда был рост цены на газ, но цена на газ не будет повышаться, а следовательно нет никаких оснований для повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, и нет никаких оснований говорить о раскрутке инфляции в осенне-зимний период», - отметил Розенко.

«Поэтому очень важно, чтобы в октябре мы имели возможность осуществить осовременивание пенсий и дали, прежде всего пенсионерам, больше ресурса, чтобы они ощутили рост уровня и качества жизни», - подчеркнул он.

Напомним, 19 июля Кабинет Министров Украины одобрил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2017 год, который предусматривает сохранение финансовой стабильности энергохолдинга и не несет повышения цены на газ для потребителей.