Антикоррупционная реформа является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом в интервью LIGA.net заявил представитель МВФ Йоста Люнгман.

«Коррупция - это очень важная проблема, которую необходимо решать. В 2015 году было основано Национальное антикоррупционное бюро. Теперь необходимо продолжать реформу, чтобы антикоррупционные дела незамедлительно и юридически безупречно рассматривались в судах. Антикоррупционный суд - это лучшее решение», - заявил Люнгман.

Также глава представительства МВФ в Украине назвал требования для назначения будущих антикоррупционных судей. «Процедуры отбора и назначения антикоррупционных судей должны быть очень суровые. Судьи должны быть честными, независимыми и обладать специальными знаниями по комплексу вопросов, связанных с антикоррупционными делами», - сообщил Люнгман.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины недостаточно времени на создание антикоррупционного суда, поэтому в ближайшее время может быть создана антикоррупционная палата.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в следующем году должен быть создан антикоррупционный суд, иначе вся антикоррупционная реформа обречена на провал.