также в разделеОбщество
Все военные арсеналы до конца года оборудуют системами раннего выявления 13
В трех областях Украины непривитым против кори детям запретили ходить в школу 10
В Крыму задержали двух россиян, обвиняемых в шпионаже в пользу Украины 22
Сегодня Украина чтит память жертв Бабьего Яра 47
28 сентября. Картина дня 87
Защита обжаловала приговор Умерову 30
Все эвакуированные из-за взрывов в Калиновке вернулись в свои дома 40
ГПУ провела обыски в Минсоцполитики 57
В Запорожье задержали пропагандиста «ДНР», готовившего акции протеста 39
Пенсионер МВД получил 9 лет тюрьмы за работу на «ДНР» 61
СМИ назвали имя нардепа, супруга которой задержали на взятке 71
Штепу госпитализировали из зала суда 59
Населенные пункты в районе Калиновки очистили от взрывоопасных предметов 40
Глава райсовета на Одесчине подделал диплом об образовании в России 42
Школы и детсады в Винницкой области откроются 2 октября 25
Парубий убежден, что в Калиновке была совершена диверсия 95
Пограничники отрицают нарушение воздушного пространства Беларуси 49
Беларусь заявляет, что украинский самолет нарушил ее воздушное пространство 190

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о ликвидации сети, занимавшейся контрабандными поставками оружия с территории Украины, сообщается на сайте ФСБ.  

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность групп и отдельных лиц, причастных к организации и функционированию устойчивых каналов поставок в незаконный оборот средств поражения на территориях ряда субъектов Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 21 регионе страны (от центральной части России до Урала) проведены обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его контрабандным поставкам с территории Украины.

«В результате, из незаконного оборота изъято 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет «Калашникова», 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер («Глок», «Вальтер», «ПМ», «ТТ», «АПС», «ПСМ», «Наган»), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва. Прекращена деятельность 8 мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги