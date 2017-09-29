По данным ежегодного рейтинга Всемирного экономического форума, в 2016 году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Картина неутешительная: 97% украинских автодорог нуждаются в обновлении. Хорошая новость - ситуация меняется. В 2017 году будет отремонтировано около 2000 км дорог - вдвое больше, чем в 2016-м и на уровне 2011 года, когда Украина проводила масштабную стройку, готовясь к проведению Евро-2012. До этого реконструкция автодорог аналогичного масштаба проводилась в далеком 1990 году (было отремонтировано 2532 км). Если тенденция получит продолжение, в 2018-м может обновиться рекорд по масштабам строительства за всю историю независимой Украины.

LIGA.net разбиралась, стоит ли ждать нормальных дорог уже в 2018 году и что может этому помешать.

Как устроена система

Всего в Украине 170 000 км дорог: 50 000 км - дороги государственного значения, 120 000 - местного. За ремонт первых отвечает Укравтодор, вторые в ведении местных властей. К их финансированию Укравтодор отношения не имеет.

Данные: Укравтодор

На что тратит деньги Укравтодор? Основные расходы (по убыванию) идут на финансирование мелкого (ямочного), среднего и капитального ремонта, выплату кредитов и долгов прошлых лет, содержание и безопасность на дорогах.

Где он берет деньги? До недавнего времени было два основных источника финансирования Укравтодора: бюджет и средства международных финансовых организаций и банков.

В сентябре 2015 года появился еще один крупный источник средств. Правительство запустило таможенный эксперимент по финансированию дорог. Таможни Волынской, Львовской, Одесской и Черновицкой областей и города Киева перечисляли половину сверхплановых поступлений на строительство дорог в этих областях. К началу 2017-го удалось собрать 2,25 млрд грн. Эксперимент признали удачным и продлили еще на год - до 1 января 2018 года, а также расширили на все регионы Украины.

В 2017 году на дороги также собирались направить часть денег от реструктуризации долгов Национальным банком. Укравтодор дополнительно рассчитывал получить 15 млрд грн, но в итоге на дороги эти деньги не пошли.

Почему в Украине плохие дороги

Дороги - чрезвычайно дорогой вид инфраструктуры: новая стоит от $1 млн за 1 км. Для того чтобы дорога окупалась, впоследствии по ней нужно перевозить грузы на протяжении 10-12 лет, не нарушая весовые нормы. В противном случае она быстро разрушается. Большинство перевозчиков из-за фактического отсутствия весового контроля и небольших штрафов не гнушаются нарушений. Например, сейчас по дорогам государственного значения можно ездить грузовикам, вес которых не более 40 тонн, по дорогам местного значения - не более 24 тонн. Перевозчики зачастую вдвое превышают весовые нормы. Председатель Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк оценивает ежегодные убытки от перегруженного транспорта в 3 млрд грн.

До конца 2017 года госслужба Укртрансбезопасность обещает получить 78 передвижных лабораторий для контроля за движением фур. Это вряд ли существенно исправит ситуацию. При отсутствии системы неотвратимости наказания за коррупцию у контролера всегда будет соблазн пропустить машину за небольшое вознаграждение.

Чтобы избавиться от перегруженных грузовиков на дорогах Украина должна пойти по пути Польши и исключить человеческий фактор при контроле нарушений, заявлял глава Укравтодора Славомир Новак. "Я верю, что мы построим эффективную систему независимого грузового контроля по примеру Польши. Она предусматривает фотофиксацию, а также электронную систему взвешивания транспорта на дорогах с помощью вмонтированных в асфальт датчиков", - сказал Новак в интервью LIGA.net.

Сколько тратят на дороги

Минимальная сумма, необходимая на поддержание дорог на текущем уровне, - 14 млрд грн, рассказывал Новак. По подсчетам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для полного восстановления украинских дорог необходимо тратить по 50 млрд грн ежегодно на протяжении 5 лет. Украина уже приближается к этим цифрам.

Всего на 2017 год Укравтодору выделили 17,2 млрд бюджетных средств (на сегодня поступило 9,2 млрд грн). 5,3 млрд грн - кредитные обязательства (из этой суммы погашено 2,3 млрд грн). Итого на ремонт и содержание дорог Укравтодору остается 11,9 млрд грн.

Еще 16 млрд грн Минфин запланировал получить от таможенного эксперимента. На эти деньги в Укравтодоре рассчитывают с оговорками. "Запланированные за счет таможенного эксперимента деньги - это пока реальная проблема, потому что средства не поступают по такому графику, как ожидалось. И самое главное, что их распорядителем является не Укравтодор, а облгосадминистрации, ответственность за них несут председатели ОГА", - заявил в недавнем интервью ЭП глава Укравтодора Славомир Новак.

Как сообщили LIGA.net в ГФС, за 8 месяцев 2017 года таможня получила 8,1 млрд грн, которые должны быть использованы на дороги. Если предположить, что средства от таможенного эксперимента будут освоены в полном объеме, с учетом денег Укравтодора на дороги в 2017 году потратят почти 28 млрд грн. Но, скорее всего, будет меньше. В любом случае, если средства от таможенного эксперимента не успеют в полном объеме освоить в этом году, они переносятся на следующий.

Поступления от таможенного эксперимента

В новый год с Дорожным фондом

С запуском Дорожного фонда 1 января 2018 года в Украине кардинально меняется система финансирования строительства дорог. Сегодня система работает так: поступления от акцизов на нефтепродукты и транспорт попадают в общий бюджетный котел и затем распределяются по разным областям, в том числе на социальные выплаты.

С появлением Дорожного фонда создается целевой инструмент для строительства хороших дорог. Наполнять фонд будут за счет акцизов на нефтепродукты, платежей за ввоз импортных транспортных средств, штрафов за перегруз автотранспорта, а также концессионных платежей с автодорог (после запуска первых концессионных проектов). Прогнозная планка Минфина по администрированию акцизов на нефтепродукты (ключевой статьи наполнения фонда) на 2017 год - 56 млрд грн.

Не все эти деньги сразу пойдут в Дорожный фонд. С 2018 года в целевой фонд будет отчисляться только 50% от поступлений (60% средств Дорожного фонда - на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования госзначения, 35% - на дороги местного значения, 5% - на финансирование безопасности дорожного движения), в 2019-м - 75%, и с 2020 года на финансирование дорог будет направляться 100% поступлений.

Сколько это в деньгах?

По данным Укравтодора, в 2018 году в Дорожный фонд поступит 33 млрд грн. Еще 6 млрд грн - отдельные бюджетные программы (будут направлены на финансирование дороги М-12 Стрый - Тернополь - Винница - Кропивницкий - Знаменка и М-03 Киев - Харьков - Довжанский). Из этих 33 млрд грн около 11,5 млрд грн пойдут на дороги местного значения (т.е. этими средствами будут распоряжаться местные власти); 6 млрд грн Укравтодор заплатит за обслуживание кредитов. Бюджет фонда может увеличиться за счет поступлений от таможенного эксперимента, если его продлят на 2018 год (или неиспользованные средства в 2017 году).

Кроме того, поступят деньги МФО. По словам Новака, сейчас в работе три крупных международных контракта: часть дороги М-12 (в Хмельницкой области) стоимостью около 40 млн евро. На бетонную дорогу в обход Житомира (М-06) рассчитывают получить 40 млн евро, на завершение работ на дороге М-03 - около 50 млн евро. Также готовится новый тендер на реконструкцию дороги Киев - Чернигов. Стоимость контракта более 100 млн евро.

"Проекты МФО - это долгосрочные проекты, поэтому информация по финансированию может быть корректно предоставлена лишь по завершению года исходя из объема выполненных работ, - уточнили в пресс-службе Укравтодора. - В этом году завершены работы по проекту Н-01. Продолжаются работы по проектам М-03 (объезды двух населенных пунктов и Юго-Западный объезд Полтавы). Готовится подписание договоров по М-12 и М-03 Лубны - Полтава". Кроме того, на разных этапах проходят тендеры по М-06, М-03 Полтава - Валки, М-01 и т.п, сообщили в ведомстве.

Итого, в 2018 году Укравтодор и регионы (без учета проектов МФО) на ремонт дорог потратят около 33 млрд грн. Это на 5 млрд больше, чем в 2017-м (запланировано 27,9 млрд грн при условии освоения в полном объеме средств от таможенного эксперимента), на 18,5 млрд грн больше, чем в 2016-м (всего было 14,5 млрд грн), и на 22,8 млрд больше, чем в 2015 году (10,2 млрд грн).

Сколько это в дорогах

Данные: Укравтодор

Риски выполнения программы на поверхности - недостаточное финансирование из бюджета, срыв поступлений от дорожного эксперимента и отсутствие внешнего контроля. Так, согласно постановлению Кабмина №1065, с 2017 года Укравтодор обязан привлекать независимых инженеров-консультантов во время строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог, а с 2018-го они должны контролировать текущий и средний ремонт, отмечают в общественной организации Моя дорога. В Укравтодоре предлагают внести изменения в документ и сделать привлечение независимых специалистов необязательным.

Еще одна группа рисков - манипуляции на тендерах, неэффективное использование денег, коррупция или попросту воровство. К примеру, в разных областях одни и те же работы могут стоить по-разному, отмечали специалисты проекта COST который мониторит эффективность и прозрачность дорожного ремонта.

Данные: COST

Где появятся новые дороги. Приоритетные проекты Укравтодора

Проекты ЕБРР, Европейского инвестиционного банка:

- Н-01 Киев - Обухов (29 км, капитальный ремонт, работы завершены. Стоимость 46,5 млн евро. Генподрядчик - ONUR, Турция)

- М-05 Киев - Белая Церковь (64 км, капитальный ремонт, работы проводятся. Сметная стоимость - 1,9 млрд грн. Генподрядчик - Альтком)

- М-06 Объезд Житомира (22 км, реконструкция, проводится тендер)

- М-01 Бровары - Кипти (80 км, капитальный ремонт, планируется)

- М-12 Восточный объезд Тернополя (8,6 км, строительство, планируется)

Проекты Всемирного банка:

- М-03 Лубны - Полтава (123 км, реконструкция, проведен тендер)

- М-03 Объезд Красногоровки (6,7 км, строительство, работы проводятся)

- М-03 Объезд Покровской Богачки (8,5 км, строительство, работы проводятся)

- М-03 Юго-Западный объезд Полтавы (2,9 км, строительство, работы проводятся)

- М-03 Полтава - Валки (70 км, капремонт + реконструкция, проводится тендер)

- М-03, Р-03 Объезд Борисполя (15 км, строительство, планируется)

- М-12 Хмельницкий - граница Хмельницкой/Винницкой областей (41 км, капремонт + реконструкция, проводится тендер)

За бюджетные средства:

- М-09 Львов - Тернополь (111,9 км, текущий средний ремонт, работы проводятся)

- М-04 Объезд Знамянки (6,4 км, строительство, работы проводятся)

- Н-31 (Р-52) Решетиловка - Днепр (146 км, реконструкция, работы проводятся)

- Н-17 Львов - Луцк (130 км, текущий средний ремонт, планируется)

- М-12 Граница Хмельницкой/Винницкой областей - Умань (текущий средний ремонт, планируется)

- М-12 Тернополь - Хмельницкий (текущий средний ремонт, планируется)

Источник финансирования не определен

- Северный объезд Львова (24 км, строительство, планируется)