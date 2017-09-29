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Министр иностранных дел Павел Климкин вызвал для консультаций посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за реакции этой страны на новый закон об образовании.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter

«Вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Л.В.Непоп в связи с реакцией венгерской стороны на новый Закон Украины «Об образовании».

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что правительство страны решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной. 

Правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию. 
ForUm

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