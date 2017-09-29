За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Боевики не прекращали обстрел украинских позиций на приморском и донецком направлениях», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, после 18 часов и почти до полуночи враг постоянно обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши укрепления под Авдеевкой. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Из этого же оружия оккупанты более часа били по защитникам шахты Бутовка.

Наибольшее количество огневых провокаций прошедшие сутки зафиксировано на приморском направлении. Вечером пророссийские наемники снова из минометов калибра 82 миллиметра обстреливали наши укрепления вблизи Марьинки. А около 20 часов, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды у Павлополя.

В штабе подчеркнули, что наши военнослужащие 13 раз симметрично отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями.