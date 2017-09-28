Украина сама принимает решения относительно языковой политики и будет активно защищать свое видение обязательных гарантий прав национальных меньшинств. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совещания с сотрудниками образования, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Новый закон «Об образовании» должен нас не отдалить от Европы, ни в коем случае, а наоборот - приблизить», - добавил Президент, одобрительно оценив обращения Министерства образования в Совет Европы и Венецианскую комиссию.

Он также обратился к министру образования Лилии Гриневич с просьбой «не быть пассивными «почекунамы», а активно защищать свое видение обязательных гарантий прав национальных меньшинств».

Глава государства также заверил, что «результаты экспертизы и этой дискуссии в результатах переговоров с нашими европейскими партнерами могут быть учтены и в новой редакции закона «О среднем образовании».

В то же время, Президент подчеркнул, что в таких вопросах Украина принимает решение сама. «Конечно, мы не должны и не будем обращать внимания на истерические заявления государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали «тюрьмой народов» и из которой мы вырвались и, я подчеркиваю - никогда не вернемся. Там, вспомните Шевченко: «на всех языках все молчит, ибо благоденствует», - отметил он.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.