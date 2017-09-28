К концу года проезд на маршрутных такси может существенно подорожать. А если курс валют и цены на бензин не прекратят расти, то и того раньше, говорят перевозчики. И это несмотря на то, что тарифы и так с начала года уже повысили на 1-2 грн.

По словам директора компании «Трансгрупп» Владимира Назаренко, действующее законодательство позволяет пересматривать стоимость проезда уже при 10% росте стоимости топлива. Толкают ценник вверх и подорожавшие запчасти — их доля в тарифообразовании порядка 25%, сообщает UBR.ua.

Повышать стоимость проезда маршрутчики планируют начать с Киева и пригорода столицы. По словам самих извозчиков, повышение стоимости проездного талона не прихоть компаний-перевозчиков, а экономическая необходимость. И избежать подорожания вряд ли получится.

Как рассказал член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко, при самых благоприятных раскладах, цена проезда составит примерно 8-9 грн.

«Уже сейчас экономически оправданным является тариф в 12 грн. Если цены на топливо и курс доллара продолжит расти, компании просто не смогут не поднять расценки», — говорит Артеменко.

Подорожание проезда маршрутчики связывают с рядом факторов: подорожавшими запчастями, цены на которые привязаны к валюте, взлетевшими ценами на горюче-смазочные материалы и ростом зарплат водителей, которые начали сбегать за звонкой монетой в ближнее зарубежье.

«В стране дефицит водителей. Они хотят зарплаты по 20 тыс. грн. Например, в Киеве уже сейчас 5-10% маршрутного состава не выезжает на дорогу, потому что некому работать. Чтобы удержать водителей, компании будут вынуждены поднять им оклады», — объяснил Владимира Назаренко.

Также перевозчиков обязали установить в каждом микроавтобусе системы GPS. Стоимость одного такого датчика, по словам маршрутчиков, около 20-22 тыс. грн, что тоже скажется на будущем подорожании проезда. Еще часть заработка забирают у перевозчиков сборы автостанций в размере 15-20%.

Но и это еще не все оправдания, которыми перевозчики объясняют необходимость поднятия цен. После повышения «минималки», на компании-перевозчики возросла и налоговая нагрузка. Так, за одного своего служащего на минимальной зарплате, работодатель вынужден заплатить государству 1,4 тыс. грн.

«Если поднимут минимальную заработную плату, как планируется, то проезд подорожает совершенно точно. К тому же нерешенным остается вопрос с бюджетными компенсациями по льготному проезду — только по Киевской области перевозчикам задолжали за год уже 220 млн грн, а это стоимость 100 автобусов «Богдан». Назрела проблема и с нелегальными извозчиками, которые забирают примерно 30% заработка «белых» водителей», — рассказал депутат Киевского облсовета Олег Кищук.

При этом глава киевского отделения Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Дмитрий Лось добавил, что искоренить нелегальных извозчиков на сегодняшний день невозможно даже силами полиции и судов. К тому же, коррупцию тоже никто не отменял — местным властям просто невыгодно решать эту проблему.

«Без изменения законов этого сделать нельзя. У таких компаний, по факту, на балансе не числится никакого имущества, поэтому даже при наличии заявления в полицию и решения суда, исполнительной службе нечего с них взять и дело закрывают. А «нелегалы» продолжают работать и дальше», — заметил Лось.

Вместе с этим, говорят эксперты, зачастую «нелегалы» возят пассажиров на старых микроавтобусах, переделанных с грузовых на пассажирские. Поэтому передвигаться на таких хоть и дешевле примерно на 20%, но гораздо опаснее.

По словам экспертов, часть заработка забирают у маршрутчиков и рядовые водители, подрабатывающие частным извозом. Особенно актуально это для пригородных маршрутов. К примеру, в Киеве попутки берут за проезд до ближайшего метро ровно столько же, сколько и маршрутки. Но люди все чаще отдают предпочтение первым: так и добраться получается быстрее, и комфорта больше.