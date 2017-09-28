Террористическая организация «Исламское государство» взяла в плен двоих российских военных в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Сообщение об этом распространило близкое к ИГ информационное агентство Amaq.

Сообщается также, что один российский солдат был убит.

В Минобороны РФ отказались прокомментировать Дождю эту информацию, попросив отправить запрос. В свою очередь, представитель российской авиабазы Хмеймим рассказал, что информация о захвате в плен и гибели российских военных в провинции Дэйр-эз-Зор не соответствует действительности, сообщает «Дождь».

«Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было», — сообщил представитель российской авиабазы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не располагает ни подтверждением, ни опровержением информации о захвате в плен российских военных в Сирии.

«Видели эти сообщения. У меня нет подтверждения, либо опровержения этих данных. Они нуждаются в проверке», — отметила Захарова.