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Террористическая организация «Исламское государство» взяла в плен двоих российских военных в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Сообщение об этом распространило близкое к ИГ информационное агентство Amaq.

Сообщается также, что один российский солдат был убит. 

В Минобороны РФ отказались прокомментировать Дождю эту информацию, попросив отправить запрос. В свою очередь, представитель российской авиабазы Хмеймим рассказал, что информация о захвате в плен и гибели российских военных в провинции Дэйр-эз-Зор не соответствует действительности, сообщает «Дождь»

«Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было», — сообщил представитель российской авиабазы. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не располагает ни подтверждением, ни опровержением информации о захвате в плен российских военных в Сирии.

«Видели эти сообщения. У меня нет подтверждения, либо опровержения этих данных. Они нуждаются в проверке», — отметила Захарова.
ForUm

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