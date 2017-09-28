Для успеха «челночной дипломатии» в треугольнике США-Россия-Украина нынешним переговорщикам не хватает прямого выхода на первых лиц этих стран, считает политический эксперт Олег Хавич.

По мнению эксперта, внимательное прочтение программногоинтервью спецпредставителя США по Украине Курта Волкераеженедельнику «Зеркало недели» позволяет понять, каким образом уже в ближайшем будущем может быть решен «украинский вопрос».

«Кроме привычного уже набора антироссийской риторики, Волкер фактически пожаловался на то, что имеет куда меньше возможностей представить свою позицию президенту США, чем его кремлёвский визави Сурков — президенту России. Что примечательно, о возможности прямого общения с руководством Украины Волкер в интервью вообще не упоминает», — отметил Хавич.

Всё дело в том, считает эксперт, что прагматичный Порошенко сам предпочитает общаться если не с самими лицами, принимающими решения, то с людьми, которые могут передать его позицию без дополнительных посредников.

«Именно поэтому Пётр Алексеевич назначил спецпредст авителем Украины по вопросам гуманитарного характера в Минске Виктора Медведчука. И немудрено —Путин встречается с Медведчуком куда чаще, чем со всеми другими представителями Украины вместе взятыми», — пояснил он.

О том, что у Медведчука есть довольно тесный контакт и с командой Трампа, в мае нынешнего года сообщало агентство Reuters, отметил Хавич.

«Хотя эту информацию подтвердили агентству три независимых источника, остается неясным, с кем именно общался Медведчук в рамках кампании Трампа, но известно, что темы переговоров включали в себя сотрудничество США и России. Сам Медведчук тогда отрицал наличие каких-либо контактов с кем-либо в команде Трампа, хотя и сделал это в своём фирменном стиле: «Я не знаком ни с одним из близких соратников Дональда Трампа, поэтому такого разговора не могло быть». Кого считать «близким соратником», а кого нет — каждый может домыслить сам, а вот регулярные переговоры Виктора Медведчука с аккредитованными в Украине западными дипломатами тайной не являются», — отметил эксперт.

То, что информацию о вероятных встречах с Волкером в офисе Медведчука не комментируют, свидетельствует, по мнению эксперта, о нежелании раздражать посла США Мари Йованович, с которой Медведчук впервые схлестнулся еще в 2002-м во время «кольчужного скандала».

«Поэтому сегодня, когда Вашингтон возвращается к апробированной технологии «челночной дипломатии», с ролью современного Киссинджера куда успешнее может справиться не привыкший выполнять и отдавать приказы Курт Волкер, а успешный переговорщик Виктор Медведчук», — делает вывод Хавич.