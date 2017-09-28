Никакой борьбы с коррупцией в Украине не проводится, власть на все ключевые позиции поставила «своих людей», которых нельзя сажать. Такое мнение в прямом эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина» высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«У нас же за коррупцию не сажают. Давайте объективно, кого посадили? Насиров (отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, – ред.) – самая знаменитая история – порядок, все хорошо. Насиров сейчас великолепно себя чувствует. Давайте возьмем Онищенко (народный депутат Александр Онищенко, – ред.) – показал недавно фотографию, акулу ловит. Что же его никто не ловит, если он миллиард украл по доказанным фактам? Если у вас есть материалы – что же вы ничего не делаете? Он себе ловит рыбу, еще и на пост президента собирается баллотироваться. Они что, из людей идиотов делают? За арест Клюева (народный депутат Андрей Клюев, – ред.) все радостно голосовали. А где Клюев? Нету, в Москве. Я могу перечислить бесконечное количество людей. Кроме стрелочников, никакой борьбы с тотальной коррупцией у нас нет. А как же у нас можно бороться с коррупцией? Кругом свои ­– как их посадишь?» – выразил негодование политик.

Также лидер партии «За життя» заявил, что без одобрения НБУ украинские банки не могли «списывать миллиарды». Однако, несмотря на наличие доказательств причастности руководства Нацбанка, в частности заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой, к коррупции, до сих пор никого не посадили.

«Руководство Нацбанка в наглую дурит людей. В каждом лопнувшем банке вводилась временная администрация, без подписи которой – фактически это значит, без Рожковой и Гонтаревой (глава НБУ Валерия Гонтарева, – ред.) – ни один залог не мог быть выведен. А они за две недели во всех банках, которые лопнули, крупнейшие объекты списывали – миллиарды уходили. В одном банке миллиард кэшем сняли – это вообще безумие. И все молчат – мол, все в порядке, все хорошо. Без них (Гонтарева, Рожкова) это не могло произойти! Мы передали в НАБУ пленки, на которых ясно слышно, как Рожковой говорят: мы тебе счетик скинули, брось нам лимончик. Есть абсолютный фактаж, но нет никакой реакции власти», – заявил парламентарий.

Рабинович также напомнил, что Валерия Гонтарева после приватизации «ПриватБанка» назвала это самой удачной покупкой государства, однако вскоре там была обнаружена «дыра» в 140 млрд гривен, которую «закрыли» средствами из государственного бюджета. По мнению Рабиновича, это вредительские действия, которые привели к уничтожению банковской системы Украины.

«Гонтарева после приватизации «ПриватБанка» сказала, что это самая удачная покупка государства – сейчас мы его приведем в порядок и продадим за огромные деньги, еще и заработаем для страны. Потом нам тихонечко объявили, что там есть дырка в 140 млрд (140 млрд – это, на минутку, весь Пенсионный фонд!). Тем не менее все сели, дофинансировали за счет наших с вами средств – каждый из нас достал из кармана 15-20 тыс. грн и положил просто так в эту «хотелку». Потом заявление Рожковой – «ПриватБанк» продавать нельзя, его можно только подарить с доплатой. Вы понимаете уровень цинизма? Теперь они еще с государства возьмут деньги за то, что сами и забрали. Так отдайте лучше эти 140 млрд назад в казну. Это просто вредительские действия с точки зрения уничтожения банковской системы», – подчеркнул лидер партии «За життя».

Политик возмутился тем, что за «игры» государства с определенными банками должны расплачиваться простые украинцы.

«Я проанализировал уничтоженные банки – они все украинские. Кто-то говорит, что это олихарховские банки. Пусть олигархи себе имеют банки, но не забирают с нас 140 млрд. Почему они с простых украинцев берут деньги за их взаиморасчеты с олигарховскими банками? Почему украинцы должны вынуть 140 млрд за игры власти? Такого не могло произойти ни в одной стране мира. Игры государства с конкретным банкиром должны заканчиваться тем, что они вдвоем будут во всем разбираться, а не тянуть деньги из бюджета», – резюмировал Рабинович.