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Бывший милиционер-пособник террористов «ДНР» приговорен к 9 годам заключения, сообщает прокуратура Донецкой области.

Во время судебных слушаний доказано, что пенсионер Министерства внутренних дел 1966 г.р., житель Волновахи, с мая по сентябрь 2015 по собственной инициативе активно сотрудничал с представителями «ДНР».

«В целях содействия деятельности боевиков по дестабилизации общественно-политической обстановки и потери авторитета органов государственной власти Украины, он собирал и передавал террористам сведения о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Волновахского района», - говорится в сообщении.

Указанная информация в дальнейшем использовалась боевиками во время артиллерийских обстрелов мест дислокации украинских военных, а также уничтожения личного состава и военной техники в результате диверсий.

В августе 2016 Волновахский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации), но назначил меру наказания в виде только 4 лет лишения свободы.

Прокуратура с приговором не согласилась и внесла апелляционную жалобу. Однако апелляция оставила приговор без изменений, из-за чего прокуратура подала кассационную жалобу в Высший специализированный суд, который вернул дело на новое апелляционное слушание.

«Благодаря настойчивой позиции прокуратуры и многочисленным весомым доказательствам стороны обвинения Апелляционный суд Донецкой области постановил приговор первой инстанции отменить, а апелляцию прокуратуры полностью удовлетворить. Согласно новому приговору, информатора террористов приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества», - отметили в прокуратуре.  
ForUm

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